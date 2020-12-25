По данным на 24 декабря злостных нарушителей антиковидных мер не выявлено.

Мэрия Владимира вместе с полицией продолжают «антикоронавирусные» рейды в общественном транспорте.В четверг, 24 декабря, прошел очередной мониторинг соблюдения горожанами ограничительных мер. Проверено 48 автобусов и троллейбусов.«Все экипажи использовали маски. Пассажиры, находившиеся в салонах без средств индивидуальной защиты, после профилактических бесед надевали защитные маски», - пояснили в пресс-службе горадминистрации.Чиновники напоминают, что цель проверок не штраф, а профилактика заболеваемости ковидом.Напомним, что с сентября 2020 года сотрудники владимирского Роспотребнадзора составили 442 протокола на нарушителей требований по борьбе с Covid-19. В результате за период второй волны в регионе . За минувшую неделю ведомство выявило 16 нарушителей «масочного» режима.