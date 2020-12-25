Валерий Юрьевич стоял у истоков создания Торгово-промышленной палаты Владимирской области.

Печальное известие: на 62-м году жизни скончался известный общественный деятель, предприниматель Валерий Юрьевич Романычев.Валерий Юрьевич родился 23 января 1959 года в Приволжске Ивановской области. Трудовую деятельность начал в 1976 году токарем на заводе «Автоприбор». В 1983 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности инженер-механик. Работал на Союзном заводе «Промсвязь» в Юрьев-Польском, в КБ Владимирского тракторного завода, в профсоюзных и комсомольских органах. В годы перестройки возглавил движение НТТМ (научно-технического творчества молодежи).Валерий Юрьевич стоял у истоков создания Торгово-промышленной палаты Владимирской области, в 1993-1997 годах был ее президентом. В 1997-1999гг. руководил «Русско-Балканской деловой ассоциацией». Затем занялся политической деятельностью – был председателем Владимирского регионального отделения ОПОО «Отечество», которое впоследствии вместе с «Единством» объединилось во Всероссийскую политическую партию «Единая Россия». В.Ю.Романычев был членом политсовета ВРО Партии «Единая Россия». Вел активную общественную работу – входил в органы управления Владимирского областного отделения Всероссийской организации «Боевое братство», был членом комиссии по развитию гражданского общества ЦФО. Дважды избирался в Общественную палату Владимирской области (1 и 2 созыва). Как член Общественной палаты многое сделал для прояснения ситуации с законностью застройки Спасского холма во Владимире. При этом оставался успешным бизнесменом, являясь учредителем и руководителем ряда производственных компаний. Валерий Юрьевич награжден почетными знаками ЦК ВЛКСМ, медалями военных ветеранских организаций. Вырастил пятерых сыновей.Прощание состоится завтра, 26 декабря, в 9.00 по адресу: город Владимир, улица Урицкого, дом 53-а.(Фото: p.120-bal.ru)