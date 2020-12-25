Из незаконного оборота изъято более 125 граммов наркотических средств синтетического происхождения.

В результате успешно проведенных оперативных мероприятий сотрудниками ОНК УМВД России по городу Владимиру во взаимодействии с коллегами из ОГИБДД задержан 32-летний местный житель. Мужчина подозревается в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.Автомобиль, на котором передвигался фигурант, был остановлен на одной из улиц областного центра. В ходе досмотра водителя, а также по месту его проживания оперативники обнаружили 36 свертков с содержимым сыпучей консистенции, весы и упаковочные материалы.Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой более 125 граммов.Аналогичный сверток полицейские изъяли из «тайника-закладки», организованного фигурантом во Владимире.По имеющейся информации, задержанный приобрел запрещенные вещества через Интернет, планируя в дальнейшем сбыть наркозависимым лицам бесконтактным способом.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч 4. ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление каналов приобретения наркотиков и возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.