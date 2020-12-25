Она разработана при участии ГИБДД и владимирской мэрии.

С 29 декабря по Пекинке вводится новая схема проезда. ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород» планирует, что теперь при проезде в сторону Нижнего Новгорода крайняя левая полоса будет предназначена для поворота налево на улицу Толмачевская.По второй и третьей полосе движение будет осуществляться только прямо. Крайнюю правую полосу оставят для поворота направо на бульвар Художника Иванова.«В сторону Москвы по крайней левой и средней полосе движение будет разрешено только в прямом направлении. Крайняя правая накопительная полоса предназначена для разворота и поворота налево на бульвар художника Иванова. Съезд на улицу Толмачевская организован через дорогу-дублёр возле АЗС», - пояснили дорожники.Выезд на трассу М 7 с примыкающих городских автодорог возможен во любых направлениях на зелёный сигнал светофора.«Упрдор» продолжает заниматься обустройством перекрёстка и настройкой светофорных объектов.Новая схема разработана при участии ГИБДД и владимирской мэрии.