Он снимал золотые украшения с пьяных клиентов и забирал у пассажиров мобильные телефоны.

Во Владимирской области таксист-азербайджанец снимал золотые украшения с пьяных клиентов и забирал мобильные телефоны у пассажиров.По данным следствия, в апреле 2019 года ночью он подвозил молодую пару. Во время поездки пьяные влюблённые уснули. Воспользовавшись этим, он снял с пассажирки две золотые цепочки с кулонами и золотые серьги, а также украл телефон.Общая сумма ущерба составила 60 000 рублей.Следствие также установило, что частный извозчик присваивал себе телефоны, которые ему оставляли в залог.Вину в совершённых преступлениях таксист-нелегал признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении 36-летнего гражданина Азербайджана будет рассматриваться в Ленинском районном суде города Владимира.