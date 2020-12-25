До конца года Владимиро-Суздальский музей-заповедник проведёт приёмку работ в знаменитом Доме-музее Столетовых. Реставрацию удалось завершить вопреки пандемии.

До конца года Владимиро-Суздальский музей-заповедник проведёт приёмку работ в знаменитом Доме-музее Столетовых. Реставрацию удалось завершить вопреки пандемии.Напомним, первая в России экспозиция, посвящённая выдающимся уроженцам Владимира- братьям Александру и Николаю Столетовым была открыта в мае 1976-ого. Рядом с каменным фамильным особняком. Работы в родовом флигеле Столетовых начались в ноябре 2019-ого. Историческое здание предстояло полностью привести в порядок. Объект культурного наследия федерального значения находился в удручающем состоянии. От фундамента до крыши. Фундамент просел, здание было серьёзно деформировано. Подрядчиком стало научно-производственное общество "Владимирреставрация". Реставрацию музей проводил на собственные средства.Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:Не остановились работы по реставрации Дома-музея Столетовых. Сейчас, в последних числах декабря мыбудем закрывать контракт. Будем принимать работы и то, что удалось отреставрировать это дом, который находился уже просто , скажем, уже просто в невозможном состоянии, для меня это очень радостно.Ковидная реальность": новые вызовы и скрытые резервы. Каким был уходящий год для одного из крупнейших федеральных музеев- Владимиро-Суздальского? Какие проекты удалось реализовать, несмотря на сложности и ограничения? Об этом и многом другом- в большом интервью Светланы Мельниковой "Вестям". О задачах, и "музейной" политике. Не пропустите в воскресенье, 27 декабря, на телеканале "Россия-24" в 13.25, а также на нашем сайте.