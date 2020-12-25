Видео в редакцию "Вестей" на наш номер в вотсапе прислали зрители.

"Шлагбаум" от собственников. Видео в редакцию "Вестей" на наш номер в вотсапе прислали зрители. Люди отмечают, что собственники одного из домов по улице 3-ая Кольцевая во Владимире перекрыли автомобилистам доступ к магазину.Стоит шлагбаум... Чтобы к магазину подойти, нужно оставить машину где-то там. Где-то там...По словам владимирцев, место для парковки вдали от магазина найти непросто, особенно в вечерние часы, после работы. Жители, которые не относятся к данному ТСЖ, ограничениями недовольны. Считают, что такие запреты нарушают их права. Кстати, вот такие объявления ТСЖ оставляет на лобовых стёклах припаркованных авто. Замечая: "территория- в оперативном управлении" и заезд машин несанкционирован. При новой попытке - их эвакуируют на штрафстоянку. Автовладельцы, в свою очередь, намерены написать жалобы.