На больничном по коронавирусу находится 330 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций и 64 воспитанника дошкольных образовательных организаций.

На больничном по коронавирусу находится 330 учащихся муниципальных общеобразовательных организаций и 64 воспитанника дошкольных образовательных организаций.Наибольший уровень заболеваемости отмечается среди учеников школ в Кольчугинском районе (на больничном по коронавирусной инфекции 77 школьников), в Коврове и Радужном (по 31 школьнику), сообщил департамент здравоохранения.На больничном с коронавирусной инфекцией находится 305 педагогических работников общеобразовательных организаций (на 17 декабря на больничном находилось 347 педагогов).На 23 декабря на карантин по коронавирусной инфекции частично закрыты 18 дошкольных образовательных организаций в г. Гусь-Хрустальный, в Киржачском, Муромском, Селивановском и Судогодском районах. По сравнению с 17 декабря 2020 года ситуация несколько улучшилась.На карантин поCOVID-19 полностью закрыт 1 детский сад – в Вязниковском районе.На сегодняшний день ни одна школа региона полностью не закрыта на карантин по коронавирусу.