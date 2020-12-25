Арестованного в СИЗО-3 города Кольчугино оштрафовали за татуировку. Прокуроры вместе с ФСБ провели целую проверку. У арестанта надзорщики и правоохранители обнаружили на теле рисунок с

Арестованного в СИЗО-3 города Кольчугино оштрафовали за татуировку. Прокуроры вместе с ФСБ провели целую проверку. У арестанта надзорщики и правоохранители обнаружили на теле рисунок с нацистскими символами, что запрещено законом. В итоге мужчину, который уже и без того содержится в СИЗО по обвинению в уголовном преступлении, оштрафовали по административной статье. За публичное демонстрирование нацистской атрибутики и