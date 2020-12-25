Об этом точно знает 11-летний Даниил Безукладнов из Красной Горбатки. Его заветное желание - совершить путешествие в Карелию на поезде.

Мечты сбываются. Об этом точно знает 11-летний Даниил Безукладнов из Красной Горбатки. Его заветное желание - совершить путешествие в Карелию на поезде.В Карелию на поезде - такая мечта у 11-тилетнего Даниила Безукладнова была. Потому что сбылась благодаря маме и всероссийской акции "Елка желаний". Об акции Елена Безукладнова узнала из СМИ. Зашла на официальный сайт проекта «Мечтай со мной» и написала о желании сына. Ответ пришел едва ли не на следующий день. Елене позвонил представитель регионального отделения партии «Единая Россия» и сообщил, что есть добрый волшебник, который осуществит эту мечту.Елена Безукладнова:- Позвонили и сказали что мечта осуществима - мы можем съездить в поездку в Карелию. Просто погулять по России- всё на машине- на машине. А здесь северная часть нашей страны, думаю, ему будет интересно...В качестве Деда Мороза выступил секретарь регионального отделения Единой России и спикер Законодательного Собрания, Владимир Киселев. Он подарил мальчику сертификат на трех человек на путешествие в Карелию.Владимир Киселёв, секретарь Владимирского регионального отделения партии Единая Россиия:-Всегда приятно получать подарки. Но еще приятней подарки дарить. Видеть счастливые глаза этого ребенка, которому даришь подарок, это наверное наивысшее счастье, которое можно испытать в своей жизни.После чаепития Владимир Киселев показал гостям из Красной Горбатки зал, в котором проходят заседания Законодательного Собрания. Для Даниила, который не только посидел в кресле спикера ЗС , но и попробовал себя в роли законотворца, этот день стал особенным. А еще Даниил пожелал жителям региона крепкого здоровья и счастья в 2021 году.Даниил Безукладнов:— Давай проголосуем за то, чтобы ковид закончился. При голосовании нужно руку поднять. Лучше правую!Всероссийский проект «Елка желаний» набирает обороты. Только во Владимирской области единороссы вручат подарки 25 тысячам детей из малообеспеченных семей. Мечты нескольких сотен ребят уже осуществлены. Екатерина Гусева Вести-Владимир.