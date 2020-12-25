Власти региона “кошмарят” бизнес за нарушения в торговле алкоголем. Перед Новым Годом чиновники обладминистрации вместе с правоохранителями вышли в рейд. Проверялись торговые точки

Власти региона “кошмарят” бизнес за нарушения в торговле алкоголем. Перед Новым Годом чиновники обладминистрации вместе с правоохранителями вышли в рейд. Проверялись торговые точки во Владимире, Коврове и Суздале. Всего надзорщики обошли 12 мест – это кафе, рестораны, бары и магазины. В одном из баров Коврова проверяющие нашли 17 бутылок водки без акцизных марок и каких-либо