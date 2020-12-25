Режим самоизоляции для пенсионеров Владимирской области продлили на месяц. В Указ губернатора “О введении режима повышенной готовности” в очередной раз внесены изменения. Согласно

Режим самоизоляции для пенсионеров Владимирской области продлили на месяц. В Указ губернатора “О введении режима повышенной готовности” в очередной раз внесены изменения. Согласно поправкам пенсионеры старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции теперь до 24 января 2021 года. Им официально разрешается только дойти до ближайшего магазина или аптеки, выгулять домашних животных не дальше 100 метров