Это пугающая цифра. Больше было только 26 ноября, когда от КОВИДа скончались 15 человек. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь 421 человек. Заразились

Это пугающая цифра. Больше было только 26 ноября, когда от КОВИДа скончались 15 человек. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь 421 человек. Заразились коронавирусом 183 человека. На одного меньше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 17 317. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 49 заболевших за сутки). На втором месте Гусь-Хрустальный (23