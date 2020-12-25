На два меньше, чем накануне. Больше было только 26 ноября, когда от КОВИДа скончались 15 человек, и вчера, когда нам сообщили о 10-ти летальных исходах. Общая смертность от новой заразы во

На два меньше, чем накануне. Больше было только 26 ноября, когда от КОВИДа скончались 15 человек, и вчера, когда нам сообщили о 10-ти летальных исходах. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь 439 человек. Заразились коронавирусом ещё 180 человека. На три меньше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 17 497. Что