По информации «Энергосбыт Волга» на 1 декабря, задолженность компании за электроэнергию составляет 19,8 млн рублей.

На предприятии «Технокварц» ограничили электроснабжение из-за долгов. По информации «Энергосбыт Волга» на 1 декабря, задолженность компании за электроэнергию составляет 19,8 млн рублей. Ограничительные меры введены по решению Арбитражного суда Владимирской области.«Веедено ограничение потребления до уровня технологической брони. Оборудование опломбировано. На 30 декабря судебными приставами назначен второй этап отключения – до уровня аварийной брони», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.Напомним, что «Технокварц» занимается производством марок кварцевого стекла и изделий из него.Гарантирующий поставщик электроэнергии сообщает, что на заводе не единожды препятствовали доступу специалистов компании к энергетическим установкам для ограничения подачи ресурсов. В Ростехнадзор направлено заявление о привлечении руководителя предприятия к административной ответственности.