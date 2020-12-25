В главном управлении МЧС по Владимирской области сегодня подвели итоги года и торжественно наградили отличившихся сотрудников.

В главном управлении МЧС по Владимирской области сегодня подвели итоги года и торжественно наградили отличившихся сотрудников. Несмотря на сложный год, в управлении отмечают - показания за год улучшились.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- В прошедшем году ликвидированы 3 чрезвычайные ситуации, на ряду с этим общее кол-во аварийных ситуаций снизилось на 15%. Число пострадавших и погибших снизилось на 14%. Спасено 216 человек. Потушено более 3.5 тыс пожаров. Спасено на пожарах более 100 человек. Отмечается снижение природных пожаров. Нашими силами ликвидировано 6 торфяных пожаров, потребовавших существенных усилий.Во время построения руководителям подразделений вручили ключи от трех новых пожарных машин. В управлении отмечают - с такой техникой оперативность работы в несколько раз. Наград и благодарностей удостоились не только спасатели. Двенадцатилетний Владимир Апликаев вместе со своей девятилетней сестрой спасли второклассника, который провалился под лед.Владимир Апликаев:- На другом берегу стояли ещё 2 мальчика. Мы им кричали "бегите сюда". Они быстрее бежали. Я ему говорю "попытайся удержаться пока", я не вытерпел, снял рюкзак, тоже пошел в речку, а она с ещё одним моим другом вытаскивали его, а я с низу поддевал.