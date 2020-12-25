С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 14 357 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 181 пациента. В стационарах лежит 718 человек, из них 398 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 657 заболевших.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 115 новых случаев заражения Covid-19, что на четыре больше, чем 23 декабря. Вылечились от недуга – 168 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 63 костромичам. Ещё 11 новых случаев выявлено в Шарьинском районе, 10 – в Костромском районе, четыре – в Нерехте и Галиче. По три пациента прибавилось в Мантурово и Красносельском районе, по два – в Макарьеве, Буйском, Антроповском, Октябрьском, Вохомском, Чухломском районах. По одному заразившемуся диагностировано в Нее, Волгореченске, Судиславском районе. Ещё двое инфицированных приехали в регион по служебной необходимости.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 14 357 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 11 181 пациента. В стационарах лежит 718 человек, из них 398 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 657 заболевших.