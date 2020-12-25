Во Владимирской области за сутки 25 декабря лабораторно подтверждено 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 25 декабря лабораторно подтверждено 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
50 - во Владимире,
19 - в Гусь-Хрустальном районе,
17 - в округе Муром,
10 - в Ковровском
районе
,
9 - в Александровском
районе
,
9 - в Вязниковском
районе
,
9 - в Петушинском
районе
,
8 - в Юрьев-Польском
районе
,
8 - в Суздальском
районе
,
7 - в Кольчугинском
районе
,
7 - в Собинском
районе
,
7 - в Камешковском
районе
,
5 - в Киржачском
районе
,
5 - в Гороховецком
районе
,
4 - в Селивановском
районе
,
3 - в Меленковском
районе
,
2 - в г. Радужный,
1 - в Судогодском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 497 случаев заболевания.
3460 - в г. Владимире,
2301 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1968 - о. Муром,
1337 - в Ковровском
районе
,
1153 - в Александровском
районе
,
1101 - в Петушинском
районе
,
880 - в Вязниковском
районе
,
813 - в Юрьев-Польском
районе
,
648 - в Кольчугинском
районе
,
626 - в Собинском
районе
,
571 - в Суздальском
районе
,
499 - в Гороховецком
районе
,
480 - в Меленковском
районе
,
411 - в Селивановском
районе
,
406 - в Камешковском
районе
,
357 - в Киржачском
районе
,
246 - в Судогодском
районе
,
240 - в г. Радужном.