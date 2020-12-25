Во Владимирской области за сутки 25 декабря лабораторно подтверждено 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 25 декабря лабораторно подтверждено 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.50 - во Владимире,19 - в Гусь-Хрустальном районе,17 - в округе Муром,10 - в Ковровскомрайоне9 - в Александровскомрайоне9 - в Вязниковскомрайоне9 - в Петушинскомрайоне8 - в Юрьев-Польскомрайоне8 - в Суздальскомрайоне7 - в Кольчугинскомрайоне7 - в Собинскомрайоне7 - в Камешковскомрайоне5 - в Киржачскомрайоне5 - в Гороховецкомрайоне4 - в Селивановскомрайоне3 - в Меленковскомрайоне2 - в г. Радужный,1 - в СудогодскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 17 497 случаев заболевания.3460 - в г. Владимире,2301 - в Гусь-Хрустальномрайоне1968 - о. Муром,1337 - в Ковровскомрайоне1153 - в Александровскомрайоне1101 - в Петушинскомрайоне880 - в Вязниковскомрайоне813 - в Юрьев-Польскомрайоне648 - в Кольчугинскомрайоне626 - в Собинскомрайоне571 - в Суздальскомрайоне499 - в Гороховецкомрайоне480 - в Меленковскомрайоне411 - в Селивановскомрайоне406 - в Камешковскомрайоне357 - в Киржачскомрайоне246 - в Судогодскомрайоне240 - в г. Радужном.