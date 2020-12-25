Перед спектаклем к юным зрителям по видео-конференц-связи обратился глава региона Владимир Сипягин, который поздравил их с наступающими праздниками.

За три дня 22, 23 и 24 декабря 2000 детей приняли участие в ежегодной Губернаторской ёлке. В обладминистрации отмечают, что мероприятие прошло с соблюдением всех ограничительных мер.«Ребята отправились в Изумрудный город и получили сладкие подарки в виде символа наступающего года – быка», - рассказали в пресс-службе Белого дома.Перед спектаклем к юным зрителям по видео-конференц-связи обратился глава региона Владимир Сипягин, который поздравил их с наступающими праздниками.Губернаторская ёлка – традиционный новогодний праздник для отличников, победителей конкурсов и олимпиад, детей из многодетных и малообеспеченных семей, сирот, ребят с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также тех юных владимирцев, чьи родители погибли в «горячих точках».