В Юрьев-Польском теперь есть не просто библиотека, а настоящий центр культурного развития. На открытие приехал губернатор области Владимир Сипягин. (г. Юрьев-Польский) Новые книги,

В Юрьев-Польском теперь есть не просто библиотека, а настоящий центр культурного развития. На открытие приехал губернатор области Владимир Сипягин. (г. Юрьев-Польский) Новые книги, театральная сцена, оборудование и игрушки. Библиотека будет многофункциональной. Это значит, что в неё можно ходить не только читать. Ульяна Марычева, жительница г. Юрьев-Польский: В библиотеке сцену поставили, где детям можно выступать, спектакли