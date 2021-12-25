На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 264 случая заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 264 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
65 - во Владимире;
31 - в Ковровском районе;
29 - в Александровском районе;
26 - в Муромском районе;
22 - в Гусь-Хрустальном районе;
15 - в Юрьев-Польском районе;
13 - в Кольчугинском районе;
10 - в Вязниковском и в Меленковском районах;
9 - в Камешковском и в Петушинском районах;
8 - в Суздальском районе;
4 - в Собинском и в Селивановском районах;
3 - в Киржачском и в Судогодском районах;
2 - в городе Радужном;
1 - в Гороховце.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 79 797 случаев заболевания