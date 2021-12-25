На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 264 случая заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 264 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:65 - во Владимире;31 - в Ковровском районе;29 - в Александровском районе;26 - в Муромском районе;22 - в Гусь-Хрустальном районе;15 - в Юрьев-Польском районе;13 - в Кольчугинском районе;10 - в Вязниковском и в Меленковском районах;9 - в Камешковском и в Петушинском районах;8 - в Суздальском районе;4 - в Собинском и в Селивановском районах;3 - в Киржачском и в Судогодском районах;2 - в городе Радужном;1 - в Гороховце.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 79 797 случаев заболевания