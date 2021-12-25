Врио губернатора Александр Авдеев посетил АО «Шихобалово», которое расположилось в Юрьев-Польском районе. Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, производством сырого ..

Врио губернатора Александр Авдеев посетил АО «Шихобалово», которое расположилось в Юрьев-Польском районе. Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота, производством сырого молока, выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур.Поголовье насчитывает около 9 тысяч особей, 3570 – дойное стадо. В 2021 году урожай сельхозорганизации составил 11,7 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В стадии реализации инвестиционный проект по строительству коровника на 600 животных. На предприятии работает 288 человек. Средняя заработная плата – 47,5 тысяч рублей. Молодым специалистам предоставляется жильё.Глава региона побывал также на местном мясокомбинате, на котором построены новые площади, проведена полная модернизация убойного цеха и закуплен спецтранспорт для перевозки скота. Вложения составили 300 млн рублей. На предприятии трудится 280 человек.«В тех моментах, где требуется поддержка области – поможем обязательно!» - пообещал Александр Авдеев по итогам рабочего визита.