Обвиняемую в мошенничестве в крупном размере Елизавету Кустову, руководителя «Дома НКО», отпустили домой. Об этом она написала в своём аккаунте в соцсетях. Неделю назад Октябрьский ..

Обвиняемую в мошенничестве в крупном размере Елизавету Кустову, руководителя «Дома НКО», отпустили домой. Об этом она написала в своём аккаунте в соцсетях.Неделю назад Октябрьский районный суд Владимира арестовал девушку до 31 января по ходатайству следователя. Ей инкриминируют хищение двух миллионов рублей при организации «Добросаммита».По версии следствия, Елизавета Кустова и бывший председатель комитета по молодежной политике Белого дома Алиса Абрамова похитили указанную сумму из бюджета при организации проведения молодежного форума.По всей видимости, защита подозреваемой успешно оспорила решение Фемиды.