Больше миллиона исполнительных производств заведено во Владимирской области за 2021 год

Долги населения Владимирской области перед государством составили 61 миллион рублей. Об этом сообщила главный судебный пристав региона Наталья Денисенко. Всего на владимирцев было заведено больше миллиона исполнительных производств.Самая распространенная задолженность, которая встречается у населения Владимирской области, - штрафы за нарушение правил дорожного движения. Далее по популярности следуют налоги, кредиты и задолженности за услуги ЖКХ.По сведениям судебных приставов, общая сумма штрафов ГИБДД, которые находились и находятся в исполнительных производствах, в 2021 году составила около 250 тысяч рублей. Около 100 тысяч рублей уже перечислено в бюджет.Производств, касающихся задолженностей по налоговым платежам, на исполнении находилось больше 82,5 тысяч, общая сумма по ним превысила 1 миллиард рублей.За 11 месяцев уже окончено и прекращено 637 722 исполнительных производств на сумму более 17,5 миллиардов рублей.