Как сообщает пресс-служба Автодор, компания получила положительное заключение на...

Как сообщает пресс-служба "Автодор", компания получила положительное заключение на проектно-сметную документацию по 1,2 и 3 этапам М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Общая их протяженность —более 226 км.Первый этап проходит по территории Московской и Владимирской областей 0-80 км, от пересечения с А-108 «Московское большое кольцо» (МБК) до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга». Это 4 полосный участок с одной развязкой на пересечении с МБК, рядом с городом Орехово-Зуево. На этом этапе заложено возведение 26 путепроводов и мостов. Их общая длина — почти 2 км.Второй этап от 80 до 116 км М-12 (чуть более 37 км) — от пересечения с М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения 17Р-2 Владимир – Гусь – Хрустальный – Тума во Владимирской области. На пересечении с той и другой дорогой планируются развязки. Кроме того, на этом этапе построят 15 мостов и путепроводов общей длиной около 1 км.Третий этап пройдет от 116 до 224 км (109 км) от региональной дороги 17Р-2 Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума до пересечения с другой региональной дорогой 17К-2 Муром – М-7 «Волга» во Владимирской области. На этом этапе будет две развязки, в том числе запроектированная по просьбам жителей на 193 км с дорогой 17Н-7 Драчёво – Бутылицы – Меленки и развязка на 224 км с региональной дорогой 17К-2 Муром – М-7 «Волга» недалеко от Мурома. На этом этапе построят 32 моста и путепровода общей длиной около 2 км.ФОТО: https://www.pexels.com/ru