Проект строительства трех этапов М-12 во Владимирской области прошел госэкспертизу

Главгосэкспертиза России выдала «Автодору» положительное заключение на проектно-сметную документацию по строительству первого, второго и третьего этапов М-12 скоростной трассы Москва - Нижний Новгород - Казань. Все три этапа непосредственно затрагивают Владимирскую область, их общая протяженность более 226 км.В «Автодоре поясняют: первый этап идет от «Московского большого кольца» (МБК) до пересечения с федеральной автомобильной трассой М-7 «Волга». Это четырехполосный участок (по 2 полосы в каждую сторону) с одной развязкой рядом с городом Орехово-Зуево. Предусмотрено возведение 26 путепроводов и мостов, их общая длина — почти 2 км.Второй этап протяженностью примерно 37 км начинается от пересечения с трассой М-7 «Волга» и идет до пересечения с автодорогой регионального значения из Владимира на Туму через Гусь-Хрустальный. В обоих местах запланированы развязки. Также на этом этапе построят 15 мостов и путепроводов общей длиной около 1 км.Третий этап - самый длинный, 109 км. На этом этапе тоже будет две развязки, а еще 32 моста и путепровода общей длиной около 2 км.Вторая запроектирована по просьбам жителей на 193 км при пересечении с дорогой на Драчёво – Бутылицы – Меленки.