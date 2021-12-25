В то время пока один из работников общался с женщиной на кухне, второй проник в комнату и тайно похитил из комода денежные средства...

Оперативники ОМВД России по району Преображенское г. Москвы совместно с сотрудниками УВД по ВАО задержали подозреваемого в краже денежных средств из квартиры пожилой женщины.Предварительно установлено, что в квартиру к 88-летней жительнице столицы позвонили двое мужчин, которые представились работниками газовой службы. Они предложили купить оборудование, и пенсионерка впустила их. В то время пока один из работников общался с женщиной на кухне, второй проник в комнату и тайно похитил из комода денежные средства. Когда пенсионерка отказалась от предлагаемых товаров и услуг, мужчины покинули жилое помещение. Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу сбережений и обратилась в полицию. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий мужчина. Установлено, что злоумышленник ранее работал в одной из газовых служб, но после стал заниматься частными продажами частей газового оборудования вместе со своим знакомым. Никакого отношения к официальным организациям газовых служб они не имели. Следствием установлено, что второй мужчина ничего не знал о действиях коллеги и в настоящее время проходит по делу свидетелем.Следственным отделом ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73