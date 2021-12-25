Праздники приближаются, и уже в эти выходные мы отметим день новогодней открытки. Эти почтовые...

Праздники приближаются, и уже в эти выходные мы отметим день новогодней открытки. Эти почтовые карточки - волшебство из детства. А ещё настоящие раритеты. О советских открытках, сохранивших эмоции и "печать времени"- Мария Платанюк.-Это у нас ёлочка советского периода. Здесь на этой ёлочке собраны игрушки из нашей семейной коллекции. Ещё старые, из моего детства, из детства моих ещё более старших родственников.Хрупкая невесомая птичка или фонарик... Советские игрушки из тончайшего стекла раритеты семьи Вахотиных. Там, где живут 20 тысяч книг, Ульяна Вахотина создаёт предновогоднее настроение. Музыка, ёлки, гирлянды, а ещё открытки. Весточки из прошлого. Они же - зеркало времени, уверена мамы Ульяны. Известный владимирский букинист Полина Вахотина.Полина Вахотина, букинист, основатель "Эйдоса": «Образ, дизайн - то, как люди понимали праздники. Праздников было несколько основных, Новый год был одним из важных праздников, но не единственным. И в дизайне каждой открытки воплощается, можно сказать, менталитет той самой эпохи. Они все очень разные. Открытки 50-ых отличаются от открыток 60-ых и так далее».Сама Полина с теплом вспоминает советское детство. Время, когда отправка новогодних открыток была настоящим ритуалом. В несколько строк уложить самое важное. А как подходили к выбору! Нужна же самая красивая. В "эйдосовском" калейдоскопе открыток можно найти очень интересные экземпляры. Кстати, в Советском Союзе массовый выпуск новогодних открыток начался в 1953-ем. Идеологически выдержанные, но вместе с тем, красочные и оригинальные. Над сюжетами трудились лучшие художники. Владимир Зарубин, Игорь Знаменский, Борис Пармеев, Константин Рудов, Евгений Емельянов. В открытках отражались и важнейшие события в жизни. И покорение космоса, и освоение северных территорий, к примеру.Полина Вахотина, букинист, основатель "Эйдоса": «Там обычно есть Кремль, кремлёвские часы на многих вещах есть. Есть те, которые апеллируют к зиме, это обычно Деды Морозы в самых разных видах. И там уже художники стараются, как могут. И третьего вида- это такие абстрактные поздравления, которые апеллируют к празднику, как таковому. Это значит, ёлка, свечи»."Разрешите поздравить..." Новогодние открытки прочно вошли в жизнь советских людей. А их отправка стала настоящей "культурой". Семьи закупали десятки почтовых карточек, а потом все вместе подбирали те самые- нужные слова. Не витиеватые, простые. Но очень тёплые и искренние.-Каждая советская открытка удивительным образом сохранила эмоции своего отправителя. Вот, к примеру, привет из начала 1970-ых. "Дорогие бабушка и Женя! Поздравляем вас с новым 1971-ым годом! Желаем счастья, радости, успехов в труде и это тоже примета советского времен, крепкого здоровья! Пусть исполнятся в новом году все ваши желания! Целуем».Сегодня почтовые карточки становятся предметом охоты тех, чьё хобби- филокартия- коллекционирование открыток. Писали поздравления и взрослые и дети. Вот , к примеру, открытка от юного советского школьника. Отражение его увлечений.Полина Вахотина, букинист, основатель "Эйдоса": «Здравствуй, Олег! Поздравляю тебя с Новым годом! Спасибо тебе за гребешки! Не успел я приехать, а дед уже заделал их на стенды к крабам. Дед говорит, что у тебя много моделей. 40 штук. Сейчас пойду в секцию самбо. Ладно, всем передавай привет! Пока».Ощущение праздника, детства и чуда советская открытка подарит каждому, кто взял её в руки. Времена меняются, но магия Нового года неизменна.Ульяна Вахотина, букинист, директор "Эйдоса": «Это ощущение какого-то волшебства, и это необязательно какие-то подарки под ёлкой. Это какое-то общее ощущение праздника и какого-то чуда, которое случится, когда часы пробьют 12. Мир изменится и станет лучше».Букинисты предлагают свои варианты оригинального поздравления. Философско-интеллектуального. С цитатами теоретика футуризма Алексея Кручёных, к примеру. С хитрыми сочетаниями слов и полуслов.Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".