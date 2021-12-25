Одним взмахом Ирина дает старым вещам новую жизнь. Напоминают о прошлом лишь вот такие маленькие...

Одним взмахом Ирина дает старым вещам новую жизнь. Напоминают о прошлом лишь вот такие маленькие трещинки, которые мастерица называет морщинами. Работает Ирина в технике "сухой кисти". Это направление освоила недавно, но уже расписала много предметов интерьера. Больше всего Ирине нравится преображать чемоданы.- Два чемодана достались от папы, мы нашли их, когда разбирали кладовку.Другие - подарок друзей или находка в соцсетях. А вот этот глиняный кувшин - один из самых дорогих для Ирины, он достался ей от любимой тети. Ему около 70 лет.Ирина Баранова, мастерица: “Она была немножко треснутая, но мне как память, не хотелось её выбрасывать, поэтому я решила дать ей вторую жизнь. Я её покрасила в черный цвет, нанесла лак, потом покрасила в белый и у меня проявились такие вот... как будто бы состаренная.))Придать вещам эффект старины помогают не только краски. Ирина преобразила эту вазу с помощью земли. Её она втирала в фактуру, а потом покрыла лаком. Идеи для новых работ Ирине приходят во снах.Ирина Баранова, мастерица: “Утром встаю, это я сделаю так, это так. И пошло, пошло. Потом очень долгое время... не то, чтобы я раз и сделала. Вот эта вещь стоит на столе я что-то добавляю. Потом на другой день ещё что-то добавлю. В конечном итоге, когда мне уже нравится, то я её оставляю. Добавляю краски, колер, ещё что-то”.Украшает свои состаренные вещи Елена декоративным материалом - поталью. Это имитация сусального золота. Наносят её на специальный лак.-Немножко подождала, чтобы он высох и она приклеится именно в том месте, где я накрасила этим лаком.Теперь Ирина мечтает преображать старую мебель. Первой работой стал шкаф. Также Ирина занимается валянием из шерсти. Гардероб заполнен одеждой, которую сделала своими руками.Ирина Баранова, мастерица: “Здесь метр, чтобы свалять эту вещь, нужно 2 метра. Стол нужен очень огромный. У меня этот стол раздвижной. Видите, здесь пришито шелк, бисером расшиваю. Подкладочную потом делаю. Готовое изделие... где-то месяц я её делала”.В коллекции Ирины и валяная обувь. По её словам, за 8 лет работы сделала уже 300 пар. Дополнят образ валяные сумки. На международном конкурсе в Италии "Войлочное вдохновение" в 2019 году шерстяные шубы Ирины признаны лучшими. Теперь она надеется, что её работы высоко оценит европейское жюри.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"