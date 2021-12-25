Bнформация о перекрытии 24 декабря на Городской улице в ТиНАО дорожного движения не соответствует действительности...

ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что информация о перекрытии 24 декабря на Городской улице в ТиНАО дорожного движения, размещённая в Телеграм-канале "Readovka", не соответствует действительности. Инспекторами ДПС проводились мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе несения службы полицейские осуществляли регулировочно-распорядительную деятельность для обеспечения прохода граждан по нерегулируемому пешеходному переходу, а также безопасного проезда транспорта на указанном участке дороги.Обращаемся к журналистам электронных и печатных СМИ с просьбой при подготовке материалов о деятельности полиции пользоваться проверенными источниками информации.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве