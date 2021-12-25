Завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя соседней области, сообщает...

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя соседней области, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчину поймали на месте преступления при попытке кражи со склада пилорамы в Гороховецком районе.Ещё осенью в полицию поступило сообщение, что в одном из складских помещений пилорамы сработала сигнализация. Инспекторы ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, обнаружили припаркованный около склада автомобиль с прицепом. Дверь в складское помещение была взломана, а в нескольких метрах от склада были сложены металлические изделия.Фигуранта обнаружили на заднем сидении автомобиля. Им оказался 33-летний житель соседнего региона. Свою причастность к краже он отрицать не стал. Похищенное имущество, оцененное владельцем в 7 000 рублей, изъято. Уголовное дело передано в суд.ФОТО: https://www.pexels.com/ru