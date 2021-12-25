Сотрудники полиции городского УМВД в рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» пообщались с ребятами, поздравили с наступающими праздниками и подарили всеми любимые сладости.

Добрая новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз», инициированная МВД России, стартовала и в нашем регионе. В рамках акции полицейские Управления МВД России по городу Владимиру приехали в гости к ребятам в подшефный Владимирский детский дом им. К. Либкнехта.В неформальной обстановке с теплыми новогодними пожеланиями к ребятам обратилась помощник начальника городского УМВД по работе с личным составом полковник внутренней службы Елена Козлова. Она пожелала детишкам здоровья, отличного настроения и исполнения самых заветных желаний.Ребята заинтересованно слушали Елену Валерьевну, которая рассказала о профессии полицейского, а затем наперебой задавали самые разные, но такие важные для маленьких слушателей вопросы.Каким бы ни было комфортным проживание в детском доме, дети всегда рады приезду гостей, ведь эти приезды не обходятся без подарков. И в этот раз полицейские привезли всеми любимые сладкие наборы.Мальчишки и девчонки поблагодарили сотрудников полиции за праздничное настроение, пообещав хорошо себя вести, слушаться воспитателей и достигать высоких результатов в учебе.