Органами прокуратуры г. Владимира организована проверка по сюжету «Вестей» о нарушении жилищных...

Органами прокуратуры г. Владимира организована проверка по сюжету «Вестей» о нарушении жилищных прав граждан.Прокуратурой г. Владимира организована проверка по сообщению средств массовой информации о нарушении жилищных прав граждан в доме № 1 по ул. 9-го Января областного центра.Сотрудники прокуратуры 24 декабря с привлечением специалистов Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Владимирской области выехали по указанному адресу, провели обследование несущих конструкций дома, внутренних коммуникаций, жилых и подвальных помещений, в ходе которого выявлены многочисленные нарушения.От руководителя управляющей компании потребовано безотлагательно приступить к работам по их устранению.Восстановление прав жителей дома взято на контроль. Проверочные мероприятия продолжаются, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности лиц, не обеспечивших надлежащего содержания общедомового имущества.Напомним, что жильцы общежития по улице 9-го января во Владимире жалуются на плесень, грибок и насекомых. Подвал их дома затоплен. С потолка падают камни. А в управляющей компании пока только обещают сделать ремонт.