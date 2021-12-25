Об этом она сообщила в социальных сетях. 24 декабря Кустова опубликовала пост, в котором сообщила, что вернулась из изолятора домой. “Друзья, спасибо за вашу поддержку и ваши молитвы! Я дома

Об этом она сообщила в социальных сетях. 24 декабря Кустова опубликовала пост, в котором сообщила, что вернулась из изолятора домой. “Друзья, спасибо за вашу поддержку и ваши молитвы! Я дома со своими любимыми“, – сообщила в соцсетях Елизавета Кустова. Напомним, ранее Елизавету Кустову арестовали по обвинению в мошенничестве. Ранее Октябрьский райсуд взял Кустову под стражу