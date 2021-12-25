На заседании профильной рабочей группы при Законодательном Собрании Владимирской области стало...

На заседании профильной рабочей группы при Законодательном Собрании Владимирской области стало известно, что на сегодняшний день в аптеках региона осталось лекарств на 45,6 млн рублей по федеральной льготе и 217,4 – по региональной. При этом получения лекарств ждут ещё 4,8 тысяч владимирцев, чьи рецепты находятся на «отсроченном обслуживании». В их числе и жизненно необходимые препараты.Речь идёт о рецептах, которые вовремя не обслужили. Чаще всего причина заключается в отсутствии медикаментов. Также стоит отметить, что у этих рецептов есть и срок действия, который может закончиться до появления в аптеке нужного препарата.Власти региона отмечают, что такая ситуация произошла из-за отсутствия заявок главврачей больниц. Было неясно, что именно и в каких объемах нужно закупить для нужд больных с учетом того, что перечень доступных лекарств утверждает федеральный центр.Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, на следующий год эта заявка уже составлена. Объём закупок по этой заявке составит 700 миллионов рублей (на половину этой суммы уже подписаны договоры), а еще 700 миллионов останутся в резерве на закупки медикаментов по мере поступления новых заявок.В регионе пройдёт аудит по выдаче медучреждениями рецептов, а также руководство региона пообещало разобраться в структуре просроченных льгот и составить перспективный план по ликвидации задолженности перед льготниками. Кроме того, за новыми рецептами взамен «сгоревших» пациентам не придётся бежать к терапевту.ФОТО: https://www.pexels.com/ru