Дорожный коллапс. Из-за ряда ДТП в Ковровском районе оказалась полностью перекрыта трасса М-7 в сторону Нижнего Новгорода. Аварии произошли недалеко от Сенинских двориков. По

Дорожный коллапс. Из-за ряда ДТП в Ковровском районе оказалась полностью перекрыта трасса М-7 в сторону Нижнего Новгорода. Аварии произошли недалеко от Сенинских двориков. По предварительным данным полиции, в ДТП попали порядка 20 машин. Пока только понятно, что произошла не одна большая авария, а несколько на одном участке дороги. В соцсетях водители сообщают, что на участке