Вчера вечером в посёлке Новый в Суздале в одном из многоквартирных домов произошёл пожар. На момент...

Вчера вечером в посёлке Новый в Суздале в одном из многоквартирных домов произошёл пожар. На момент прибытия пожарных наблюдался дым из квартиры на 2-м этаже 2-этажного дома. Как оказалось, горела кухня. Спасатели не дали огню распространиться, и ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области