Военный эксперт Крис Осборн попробовал напугать нашу страну вероятностью военных действий на два фронта.

Военный эксперт Крис Осборн попробовал напугать нашу страну вероятностью военных действий на два фронта.Американский эксперт заявил, что такой вариант развития событий возможен, если начнется конфликт между Россией и Украиной. Он отметил, что у НАТО есть достаточноресурсов, чтобы поддержать Киев вооруженными силами.По словам Криса Осборна, Москва будет вынуждена отбиваться с двух фронтов: с сухопутных границ и со стороны Черного моря, если оттуда ударит ВМС Соединенных Штатов. Эксперт дерзко заявил, что "у русских обязательно возникнут проблемы".Американец считает, что у его соотечественников больше преимущества вморской пехоте, передает Он уверен, что ситуация может сложиться очень остро.Ранее российский лидер Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции об обещаниях западных партнеров не расширять НАТО на восток. глава государства эмоционально заявил, что нашу страну просто обманули. Когда же Россия попыталась напомнить о договоренностях, ей ответили очень резко.Напомним, недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что республик Соединенные Штаты сделают подобный шаг в Польше. Затем слова белорусского лидера подтвердил глава МИД республики Владимир Макей.