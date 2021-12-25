Иван Печенкин прослужил в органах внутренних дел с марта 1969 года по июнь 2000 года, пройдя путь от рядового до подполковника милиции...

Руководящий состав и совет ветеранов УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве поздравили ветерана органов внутренних дел Ивана Печенкина с 75-летием.В день рождения Ивану Степановичу Печенкину в торжественной обстановке председатель совета ветеранов УВД по ЦАО Нели Нечаева вручила «Знак почёта ветеранов МВД», а также поздравительные адреса от имени начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, генерал-майора полиции Станислава Сулакова и председателя совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора милиции в отставке Василия Купцова.Иван Печенкин прослужил в органах внутренних дел с марта 1969 года по июнь 2000 года, пройдя путь от рядового до подполковника милиции. За период службы он неоднократно поощрялся нагрудными знаками и медалями МВД России.По выходу на пенсию продолжил заниматься ветеранской организацией в ОМВД России по району Замоскворечье, которую возглавил в 2003 году, где трудится и по сей день.Иван Печенкин организовывает и проводит занятие с личным составом по патриотическому воспитанию. Особое внимание уделяет взаимодействию с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и оказанию им всевозможной помощи. Под руководством юбиляра был собран материал для издания книги под названием «Как закалялась милицейская сталь в Москворецком районе». Также Иван Печенкин инициировал установку памятной доски милиционерам Е.П. Шверкову и С.М. Пекалову, которые героически сражались на фронтах Первой мировой войны, но позже, став милиционерами, погибли при исполнении своих служебных обязанностей при задержании особо опасных преступников в 1918 году. Позже в 2012 году под руководством Ивана Степановича в преддверии празднования Дня сотрудников органов внутренних дел состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь героев, павших во имя безопасности граждан.Ветераны, пришедшие поздравить юбиляра с днём рождения, пожелали Ивану Степановичу долгих лет жизни, сил, здоровья и оптимизма. А по окончанию торжества вместе сделали памятное фото.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60