Специалисты надзорного органа напоминают: взысканием просроченных задолженностей могут заниматься только организации, включенные в государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов

Жительница Владимира накопила долг по кредитным обязательствам перед микрофинансовой организацией из Ростова-на-Дону. На мобильный телефон гражданки стали поступать звонки с требованием оплатить просроченную задолженность, при этом на женщину оказывали психологическое давление через оскорбления и угрозы. Тогда она обратилась с жалобой в региональное Управление Федеральной службы судебных приставов России.Приставы возбудили административное дело по признакам нарушения федерального закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Было проведено расследование, в ходе которого вина микрокредитной организации была полностью подтверждена. Виновника обязали заплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.Специалисты надзорного органа напоминают: взысканием просроченных задолженностей могут заниматься только организации, включенные в государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. В случае угроз и давления пострадавшие могут направить в Управление ФССП России по Владимирской области заявление с указанием ФИО, контактов, изложить суть обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств фото, видео, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма или смс-сообщения и обязательно кредитный договор. После проверки обоснованности поступившей жалобы обязательно будут предприняты все предусмотренные законом меры.