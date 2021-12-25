Во Владимирской области определили 30 победителей акции «Иммунитет 60+». Их выбрали при помощи генератора случайных чисел. Среди 3877 зарегистрировавшихся участников проекта разыграли 10 ..

Во Владимирской области определили 30 победителей акции «Иммунитет 60+». Их выбрали при помощи генератора случайных чисел. Среди 3877 зарегистрировавшихся участников проекта разыграли 10 телевизоров, 10 беспроводных пылесосов и 10 микроволновых печей.Самым молодым победителем оказался 62-летний житель Владимира, а самому старшему − 84 года.Напомним, попытать счастье могли привитые от ковида жители региона в возрасте от 60 лет.Призы победителям социальной лотереи доставят сотрудники фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.Во Владимирской области определили 30 победителей акции «Иммунитет 60+». Среди 3877 зарегистрировавшихся участников проекта разыграли 10 телевизоров, 10 беспроводных пылесосов и 10 микроволновых печей.Самым молодым победителем оказался 62-летний житель Владимира, а самому старшему − 84 года.Напомним, участниками акции могли стать привитые от ковида граждане в возрасте от 60 лет.Призы победителям социальной лотереи доставят сотрудники фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.