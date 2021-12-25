В этой необычной коллекции только змей - 65. А еще множество других экзотических обитателей,...

В этой необычной коллекции только змей - 65. А еще множество других экзотических обитателей, которые попали во Владимир с разных концов Земного шара. Давайте вместе оценим богатство увлеченных герпетологией владимирцев.Знакомьтесь, это Ржавый, любитель бананов и одуванчиков, взрослый самец зеленой игуаны. Эта гигантская ящерица общается кивками: вот сейчас Ржавый, видимо, не доволен вниманием журналистов к своей персоне. Раньше этот потомок динозавров жил в маленьком террариуме, где не мог даже развернуться. А сейчас, благодаря своему заботливому хозяину Александру, значительно улучшил свои жилищные условия. Всего в этом экзотариуме проживают около сотни редких животных.Александр Безруков, руководитель и владелец экзотариума: «Этой идеей я, наверное, болею лет 7. С 15. Мне сейчас 22. Раньше у меня дома все эти животные жили. В рамках квартиры этого было очень много. У меня вся квартира была заставлена террариумами, контейнерами”.Коллекция Александра самая большая в области. И живут здесь не только пресмыкающиеся.Александр Безруков, руководитель и владелец экзотариума: «Шиншиллы, которых все знают, которых все привыкли видеть в зоомагазинах, в дикой природе почти не осталось, потому что они все истреблены были человеком. И то, что они вообще до сих пор существуют, так это благодаря тому, что их своевременно изъяли из природы и начали разводить активно. Многие животные, которые у нас есть, они сейчас под угрозой исчезновения. В природе их численность все время сокращается. В этом и есть суть экзотариумов, зоопарков - это сохранение разнообразие фауны”.Строительством и ремонтом вольеров, уходом за животными занимаются четыре молодых волонтёра. Друзья не знают ни выходных, ни праздников.Дмитрий Сосипаторов, помощник: «Помочь с переездом попросили меня, а дальше пошло-поехало и как-то здесь и остался дальше помогать со стройкой, с ремонтом. У меня есть основная работа, сутки/трое, а так я здесь остальное время старюсь проводить. Нравился крокодил Витя, а так Сара нравится, сурикат”.Сара - умный и невероятно обаятельный сурикат. Зверек хорошо подходит для домашнего содержания. Но хозяин должен быть готов окружить питомца вниманием.Когда все хорошо, Сара урчит, когда тревожится, может и потявкать.-Когда она начинает гавкать, это значит она чем-то напугана. И у них в стаях, они же живут большими группами, это означает тревогу и куда-то после этого убегают. Вот сейчас она будет кататься радоваться, что тут что-то происходит, под лампой. У нее там в районе 53 градусов.Лампы, искусственные норы, качели, гамаки, лесенки - здесь никому из животных не должно быть скучно. Эти веселые ребята - парочка обыкновенных игрунок. Они одни из тех, кто вдохновил владельца экзотариума создать образовательный класс для студентов и школьников. Здесь, например, можно будет наблюдать за поведением приматов и узнать, что эти харизматичные задиры обожают фрукты, нектар и... африканских тараканов.-Они заинтересовались, потому что для них это одно из любимого, что им можно дать. Это вот Клепа мальчик взял. Клара любит, чтобы ей убили таракана, чтобы он не двигался.А этих жильцов лучше не трогать, контакт с человеком змеям не нужен. По замутненным глазам видно - скоро этот питон сменит свой наряд. А у тонкохвостого полоза взгляд скорее угрожающий. Раньше содержать его в террариуме запрещали, полоз был занесен в красную книгу России. Особый подход нужен и африканской лягушке-водоносу. Она может набрать в себя поллитра воды. Чтобы не "обжечь" хладнокровного питомца, Александр мочит руки.-Когда в Африке начинается период засухи, они зарываются в грунт и там её пережидают, потом вылезают таки все сморщенные, грустные.В период дождей опять набирают в себя воду и после этого начинают размножаться. И во время размножения, после того как вылупятся головастики, самец - вот это вот самец, они крупнее самок сильно - он следит за тем, чтобы водоем, в котором находятся головастики не пересыхал, и из соседних луж, водоемов роет каналы, чтобы этот водоем всегда снабжался водой. Правда он попутно немного поджирает головастиков, но это как бы мелочи.))Экзотариум никому не отказывает в благотворительных экскурсиях. На днях с миром редких животных познакомили незрячих и слабовидящих детей из Владимира. Кстати, любимец юного поколения - аксолотль, знакомый детям по игре Майнкрафт.Но здесь много и других редких видов - летучие собаки, пауки-птицееды, в том числе агрессивные токсичные древесные пауки, белая шиншилла, чилийские белки, кайман, - всех не перечислить.Любовь Клюквина, Андрей Синягин, Вести-Владимир.