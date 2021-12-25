В этой необычной коллекции только змей - 65. А еще множество других экзотических обитателей,...
В этой необычной коллекции только змей - 65. А еще множество других экзотических обитателей, которые попали во Владимир с разных концов Земного шара. Давайте вместе оценим богатство увлеченных герпетологией владимирцев.
Знакомьтесь, это Ржавый, любитель бананов и одуванчиков, взрослый самец зеленой игуаны. Эта гигантская ящерица общается кивками: вот сейчас Ржавый, видимо, не доволен вниманием журналистов к своей персоне. Раньше этот потомок динозавров жил в маленьком террариуме, где не мог даже развернуться. А сейчас, благодаря своему заботливому хозяину Александру, значительно улучшил свои жилищные условия. Всего в этом экзотариуме проживают около сотни редких животных.
Александр Безруков, руководитель и владелец экзотариума: «Этой идеей я, наверное, болею лет 7. С 15. Мне сейчас 22. Раньше у меня дома все эти животные жили. В рамках квартиры этого было очень много. У меня вся квартира была заставлена террариумами, контейнерами”.
Коллекция Александра самая большая в области. И живут здесь не только пресмыкающиеся.
Александр Безруков, руководитель и владелец экзотариума: «Шиншиллы, которых все знают, которых все привыкли видеть в зоомагазинах, в дикой природе почти не осталось, потому что они все истреблены были человеком. И то, что они вообще до сих пор существуют, так это благодаря тому, что их своевременно изъяли из природы и начали разводить активно. Многие животные, которые у нас есть, они сейчас под угрозой исчезновения. В природе их численность все время сокращается. В этом и есть суть экзотариумов, зоопарков - это сохранение разнообразие фауны”.
Строительством и ремонтом вольеров, уходом за животными занимаются четыре молодых волонтёра. Друзья не знают ни выходных, ни праздников.
Дмитрий Сосипаторов, помощник: «Помочь с переездом попросили меня, а дальше пошло-поехало и как-то здесь и остался дальше помогать со стройкой, с ремонтом. У меня есть основная работа, сутки/трое, а так я здесь остальное время старюсь проводить. Нравился крокодил Витя, а так Сара нравится, сурикат”.
Сара - умный и невероятно обаятельный сурикат. Зверек хорошо подходит для домашнего содержания. Но хозяин должен быть готов окружить питомца вниманием.
Когда все хорошо, Сара урчит, когда тревожится, может и потявкать.
-Когда она начинает гавкать, это значит она чем-то напугана. И у них в стаях, они же живут большими группами, это означает тревогу и куда-то после этого убегают. Вот сейчас она будет кататься радоваться, что тут что-то происходит, под лампой. У нее там в районе 53 градусов.
Лампы, искусственные норы, качели, гамаки, лесенки - здесь никому из животных не должно быть скучно. Эти веселые ребята - парочка обыкновенных игрунок. Они одни из тех, кто вдохновил владельца экзотариума создать образовательный класс для студентов и школьников. Здесь, например, можно будет наблюдать за поведением приматов и узнать, что эти харизматичные задиры обожают фрукты, нектар и... африканских тараканов.
-Они заинтересовались, потому что для них это одно из любимого, что им можно дать. Это вот Клепа мальчик взял. Клара любит, чтобы ей убили таракана, чтобы он не двигался.
А этих жильцов лучше не трогать, контакт с человеком змеям не нужен. По замутненным глазам видно - скоро этот питон сменит свой наряд. А у тонкохвостого полоза взгляд скорее угрожающий. Раньше содержать его в террариуме запрещали, полоз был занесен в красную книгу России. Особый подход нужен и африканской лягушке-водоносу. Она может набрать в себя поллитра воды. Чтобы не "обжечь" хладнокровного питомца, Александр мочит руки.
-Когда в Африке начинается период засухи, они зарываются в грунт и там её пережидают, потом вылезают таки все сморщенные, грустные.
В период дождей опять набирают в себя воду и после этого начинают размножаться. И во время размножения, после того как вылупятся головастики, самец - вот это вот самец, они крупнее самок сильно - он следит за тем, чтобы водоем, в котором находятся головастики не пересыхал, и из соседних луж, водоемов роет каналы, чтобы этот водоем всегда снабжался водой. Правда он попутно немного поджирает головастиков, но это как бы мелочи.))
Экзотариум никому не отказывает в благотворительных экскурсиях. На днях с миром редких животных познакомили незрячих и слабовидящих детей из Владимира. Кстати, любимец юного поколения - аксолотль, знакомый детям по игре Майнкрафт.
Но здесь много и других редких видов - летучие собаки, пауки-птицееды, в том числе агрессивные токсичные древесные пауки, белая шиншилла, чилийские белки, кайман, - всех не перечислить.
Любовь Клюквина, Андрей Синягин, Вести-Владимир.