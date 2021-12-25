Современные объекты построены и оборудованы необходимой медицинской техникой в селе Сергиевы-Горки,...

Современные объекты построены и оборудованы необходимой медицинской техникой в селе Сергиевы-Горки, деревнях Осинки и Октябрьская Вязниковского района, в деревнях Панфилово и Пахомово Петушинского района, в поселке Болотский и деревне Новая Судогодского района. 5 из них начали оказывать доврачебную медицинскую помощь, в ближайшее время приступят к работе и остальные два ФАПа.В новых ФАПах можно не только получить медицинскую помощь, но и пройти диагностические процедуры. В арсенале сельских фельдшеров – автоматические дефибрилляторы, портативные электрокардиографы, тонометры, анализаторы уровней сахара и холестерина в крови, фонендоскопы, холодильники для медикаментов, укладки для оказания помощи при остром коронарном синдроме и инсульте, шины для транспортной иммобилизации, медицинская мебель и многое другое.ФОТО: Администрация Владимирской области