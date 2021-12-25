Жительница Владимирской области обратилась с жалобой на действия микрофинансовой организации. Об...

Жительница Владимирской области обратилась с жалобой на действия микрофинансовой организации. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. Из-за задолженности по кредиту на телефон женщины стали регулярно поступать звонки и сообщения с угрозами и оскорблениями, что является нарушением Федерального закона.В ходе проведения административного расследования вина микрокредитной организации была полностью подтверждена. Виновное лицо привлечено к административной ответственности виде штрафа в размере 350 000 рублей.В случае неправомерных действий представителей организаций, занимающихся возвратом просроченных задолженностей, граждане могут обращаться с жалобой в Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. Порядок обжалования незаконных действий коллекторов достаточно прост. Для этого необходимо направить в Управление ФССП России по Владимирской области заявление с указанием ФИО, контактов, изложить суть обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств фото, видео, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков, полученные письма или смс-сообщения и обязательно кредитный договор.ФОТО: https://www.pexels.com/ru