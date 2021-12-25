В ночь с 24 на 25 декабря на мебельном производстве в ковровском микрорайоне Заря произошёл пожар....

В ночь с 24 на 25 декабря на мебельном производстве в ковровском микрорайоне Заря произошёл пожар. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в помещении сушильной камеры. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. В результате пожара сгорела внутренняя отделка и древесина в сушильной камере. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области