В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» региональные операторы за свой счёт строят три мусоросортировочных станции. Об этом рассказали в пресс-службе ..

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» региональные операторы за свой счёт строят три мусоросортировочных станции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.До конца года ООО «Хартия» намерена ввести на полигоне у деревни Бабанино в эксплуатацию комплекс с ежегодной мощностью 40 тысяч тонн .В 2022 году в регионе появится ещё две мусоросортировки с аналогичной производительностью. В Муроме объект возведёт компания «ЭКО-транс», а в Камешковском районе у деревни Тереховицы работы будет вести ООО «Эко Холдинг».Цель властей - 100%-ая переработка мусора к 2030 году и сокращение объёма отходов, которые вывозятся на захоронение.