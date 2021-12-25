Сегодня около 11.00 на 240 км автодороги М-7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области...

Сегодня около 11.00 на 240 км автодороги М-7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают в региональном УМВД.По предварительной информации, на федеральной трассе в результате неблагоприятных погодных условий столкнулись около 20 автомашин, перекрыв движение.По состоянию на 13.30 установлено, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, медицинская помощь им оказана на месте. Марки автомашин, личности водителей и пассажиров устанавливаются.На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД МО МВД России «Ковровский». В настоящее время затруднено движение в сторону города Нижний Новгород, движение осуществляется по одной полосе. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.ФОТО: УМВД России по Владимирской области