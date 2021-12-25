Предварительная причина случившегося - неблагоприятные погодные условия.

Во Владимирской области на трассе М-7 в массовое ДТП попали около 20 автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, происшествие произошло в субботу около 11:00 на 240-ом километре федеральной автомагистрали в Ковровском районе. Предварительная причина случившегося - неблагоприятные погодные условия. Движение в сторону Нижнего Новгорода затруднено. На 13-30 известно о двух пострадавших. Помощь пострадавшим была оказана на месте ДТП. Марки автомобилей, личности водителей и пассажиров устанавливаются.Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.