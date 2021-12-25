Многое будет зависеть от качества муниципального проектирования и возможностей региона. Но важно не упустить и те шансы, которые предоставляет регионам федеральный центр через программу «Стимул», инфраструктурные бюджетные кредиты

Врио губернатора Александр Авдеев провел итоговую встречу с главами местного самоуправления в областном Доме Дружбы. От статистики достижений за год оперативно перешли к планам на будущий год.В их числе реализация 17 соглашений на сумму свыше 43 млрд рублей, подписанных на Владимирском инвестиционном конгрессе. Дальнейшее наращивание объемов жилищного строительства и темпов переселения граждан из аварийного жилья. Так, в 2022-2023 годах планируют улучшить жилищные условия почти 3800 человек в 27 муниципальных образованиях.Отдельным направлением региональной экономической политики станет укрепление научного сектора. Запланировано создание научно-технологических центров в Радужном и Муроме, в перспективе – в Доброграде. Готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве региона с Российским научным фондом.Серьезные одидания также связаны со сферой туризма - дополнительный импульс ее развитию может дать строительство скоростной автотрассы М-12.Александр Авдеев напомнил о взможностях территорий по созданию так называемых мест притяжения и комплексной застройки: «Сообща нам нужно в каждом районе спрогнозировать эти «точки роста» с учётом планировки транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры, газификации, - акцентировал врио губернатора. - Многие из них уже известны: в Киржаче это технопарк ИКСЭл, в Петушинском районе – Покров и посёлок Вольгинский, в Собинском районе много перспективных территорий, в том числе будущий распределительный центр Wildberries. С появлением новой трассы импульс к развитию получит Муром».Естественно, многое будет зависеть от качества муниципального проектирования и возможностей региона. Но важно не упустить и те шансы, которые предоставляет регионам федеральный центр через программу «Стимул», инфраструктурные бюджетные кредиты. Словом, глава региона нацелил коллег в городах и регионах на выработку пакетных решений с учетом ресурсов всех увроней власти.