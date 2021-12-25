С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 79 797 владимирцев.

Во Владимирской области на 25 декабря выявлено 264 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 65 человек. Ещё 31 житель подхватил опасный вирус в Ковровском, 29 - в Александровском, 26 - в Муромском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Юрьев-Польском, 13 - в Кольчугинском районах. По 10 инфицированных прибавилось в Вязниковском и Меленковском, по 9 - в Камешковском и Петушинском, 8 - в Суздальском, по 4 - в Собинском и Селивановском районах. По 3 положительных теста на ковид пришли пациентам в Киржачском и Судогодском районах, 2 - в ЗАТО Радужный, 1 - в Гороховце.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 79 797 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 579 случаев во Владимире, 9083 - в Гусь-Хрустальном районе, 8841 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.